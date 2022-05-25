Назначенные Россией "власти" Запорожской области делают заявления, аналогичные тем, которые звучат из Херсона.

Представитель "администрации" Владимир Рогов, которого цитируют российские СМИ, заявил, что РФ претендует на "освобождение" всей территории области. Во-вторых, что планов создавать "народную республику" нет, речь пойдет сразу о включении региона в состав РФ.

Возвращение Запорожской области под контроль Украины, по его мнению, "исключено".

Напомним, назначенный Россией "замглавы администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов заявил о том, что регион не планирует быть "отдельной независимой республикой". Он сказал, что "стоит цель стать субъектом РФ".

Помимо этого на территории Херсонской области хотят разместить постоянную российскую военную базу, полностью перейти в рублевую зону и ввести русскоязычное обучение в школах.

Также мы рассказывали, что в Херсонской и Запорожской областях россияне открывают отделения МРБ банка, который будет оперировать в рублях.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.