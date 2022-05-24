На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей россияне открыли первые отделения МРБ - "Международного расчетного банка", сообщают российские СМИ.

Финучреждение зарегистрировано в Южной Осетии, которая намерена провести референдум о вхождении в состав России.

Сейчас на расчеты в этом банке директивно переводят коммунальные предприятия и юридические лица. Также началась установка банкоматов, которые предназначены для физлиц.

Позже им собираются выдавать карты российской платежной системы МИР, на которые переведут зарплаты и соцвыплаты.

Одновременно МРБ начал работу и в "ЛДНР", где жители могут уже сейчас оформлять карты и пользоваться банкоматами.

Банк будет оперировать в рублях.

О переводе области на рубль также сообщил вчера и назначенный Россией херсонский "губернатор" Владимир Сальдо.

Война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" рассказывала о главных событиях предыдущего дня, 23 мая.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.