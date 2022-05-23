Местные оккупационные власти заявили, что с сегодняшнего дня в Херсонской области вводится бивалютная зона. По их словам, российский рубль будет в обороте наряду с гривной.

Об этом 23 мая сообщил назначенный Россией "глава" Херсонской области Владимир Сальдо, передают российские СМИ.

"С 23 мая в области официально вводится бивалютная зона: рубль получит хождение наряду с гривной", - сказал он в ходе брифинга.

Также по его словам, в ближайшее время в Херсоне откроется первое отделение российского банка.

Мы рассказывали, что в оккупированном Херсоне россияне срывают украинскую символику с помощью бронетехники.

Война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о том, как и почему меняется позиция Запада по войне в Украине.