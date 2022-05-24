Назначенный россиянами "замглавы администрации" оккупированной Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о том, что регион не планирует быть "отдельной независимой республикой".

Об этом пишут российские СМИ.

Стремоусов сказал, что "стоит цель стать субъектом РФ".

Напомним, что в начале полномасштабного наступления российские политики в один голос говорили, что у них нет цели захватывать территории. Тогда даже глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что "Россия не собирается захватывать Украину".

Однако на территории уже планируют вводить рубли - вчера о том, что в области наравне с гривной будут ходить деньги РФ заявили местные оккупационные "власти".

Война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.