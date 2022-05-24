На территории региона хотят разместить постоянную российскую военную базу. Фото: Фейсбук-страница Людмилы Денисовой

Назначенный Россией "замглавы администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов озвучил планы "администрации" помимо вступления в состав России в качестве субъекта РФ через референдум.

Об этом пишут российские СМИ.

Среди них:

  • разместить на территории Херсонской области постоянную российскую военную базу,
  • полностью перейти в рублевую зону,
  • ввести русскоязычное обучение в школах (украинский по желанию).

Создания "ХНР" в планах нет, заявил Стремоусов.

Ранее мы писали, что оккупанты хотят возобновить наступление с юга и взять всю Херсонскую область.

Вместе с тем, сообщали, что назначенные РФ "власти" Херсонской области не будут в ближайшее время просить Кремль "присоединять" регион.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева. 

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