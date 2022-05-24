Размещение базы РФ, рублевая зона, русскоязычное обучение. Оккупационные "власти" Херсона рассказали о планах
Назначенный Россией "замглавы администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов озвучил планы "администрации" помимо вступления в состав России в качестве субъекта РФ через референдум.
Об этом пишут российские СМИ.
Среди них:
- разместить на территории Херсонской области постоянную российскую военную базу,
- полностью перейти в рублевую зону,
- ввести русскоязычное обучение в школах (украинский по желанию).
Создания "ХНР" в планах нет, заявил Стремоусов.
Ранее мы писали, что оккупанты хотят возобновить наступление с юга и взять всю Херсонскую область.
Вместе с тем, сообщали, что назначенные РФ "власти" Херсонской области не будут в ближайшее время просить Кремль "присоединять" регион.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.