Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" утверждает, что россияне ворвались в дом сотрудника энергоремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца и расстреляли его из автоматического оружия.

Об этом сообщается в Телеграм-канале "Энергоатома".

Как говорится в записи, Швец с пулевыми ранениями был госпитализирован в городскую больницу Энергодара. Врачи борются за его жизнь.

Подтверждений с российской стороны и каких-либо подробностей инцидента пока нет.

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Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

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