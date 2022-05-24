У украинской армии достаточно сил для освобождения оккупированного россиянами Херсона - Марченко
У Вооруженных силы Украины есть силы для того, чтобы освободить Херсон.
Об этом заявил экс-командующий обороной Николаева генерал-майор Дмитрий Марченко в интервью "Никвести".
По его словам, проблемой является то, что российские войска смогли оборудовать оборонительные позиции в городе и окрестностях. Поэтому, чтобы операция по освобождению Херсона была успешной, нужно иметь значительное превосходство в живой силе - против роты российских военных выдвигать целый батальон ВСУ.
Ранее назначенный россиянами "замглавы администрации" оккупированной Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о том, что регион не планирует быть "отдельной независимой республикой". Стремоусов сказал, что "стоит цель стать субъектом РФ".
Кроме того, Стремоусов озвучил планы "администрации" помимо вступления в состав России в качестве субъекта РФ через референдум. Среди них: разместить на территории Херсонской области постоянную российскую военную базу, полностью перейти в рублевую зону, ввести русскоязычное обучение в школах (украинский по желанию).
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