У Вооруженных силы Украины есть силы для того, чтобы освободить Херсон.

Об этом заявил экс-командующий обороной Николаева генерал-майор Дмитрий Марченко в интервью "Никвести".

По его словам, проблемой является то, что российские войска смогли оборудовать оборонительные позиции в городе и окрестностях. Поэтому, чтобы операция по освобождению Херсона была успешной, нужно иметь значительное превосходство в живой силе - против роты российских военных выдвигать целый батальон ВСУ.

Ранее назначенный россиянами "замглавы администрации" оккупированной Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о том, что регион не планирует быть "отдельной независимой республикой". Стремоусов сказал, что "стоит цель стать субъектом РФ".

Кроме того, Стремоусов озвучил планы "администрации" помимо вступления в состав России в качестве субъекта РФ через референдум. Среди них: разместить на территории Херсонской области постоянную российскую военную базу, полностью перейти в рублевую зону, ввести русскоязычное обучение в школах (украинский по желанию).

Война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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