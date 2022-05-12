Оккупированные территории Украины Россия пытается интегрировать в свой состав.

Об этом заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник в ходе брифинга.

В частности, он заявил, что оккупанты проводят "тактику террора против мирного населения", и среди мер по интеграции, которые РФ вводит на оккупированных территориях, перечислил следующее:

Изменения административно-территориального разделения;

Адаптация правоохранительной, банковской и пограничных систем к российскому законодательству;

Подготовка нормативно-правовой базы для выдачи российских паспортов.

Ранее "замглавы" подконтрольной России "военно-гражданской администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что жители Херсонской области будут иметь право на получение российского гражданства.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.