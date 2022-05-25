Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который потребовал РСЗО, чтобы спасти мир от голода, в своем выступлении на экономическом форуме в Давосе заявил, что без получения реактивных систем залпового огня MLRS Украина не сможет освободить Херсон, а ситуация на Донбассе еще больше ухудшится.

У него спросили, какие Украине нужны самые главные виды вооружения и какими должны быть временные рамки для поставки этого вооружения.

На этот вопрос Кулеба назвал реактивные системы залпового огня "ключом к переменам в войне":

"Если мы не получим реактивные системы залпового огня как можно скорее, ситуация на Донбассе станет еще хуже, чем она есть сейчас. Я не хочу, чтобы у всех было ощущение, что все более или менее хорошо с войной. Ситуация на Донбассе является чрезвычайно плохой. Некоторые деревни уже не существуют физически, поскольку они в руинах. Если мы не получим реактивные системы залпового огня, мы не сможем освободить Херсон, и есть люди, которые ждут освобождения", - сказал Кулеба.

Оставить россиян в Херсоне недопустимо, так как, по словам Кулебы, "они будут иметь стратегическую позицию создавать угрозу центральной Украине, но также юго-западной Украине в направлении Одессы, и они продолжат воровать наше зерно".

M270 MLRS - американская универсальная пусковая установка использующаяся в качестве РСЗО и установки для запуска тактических ракет.

Как писала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский ожидает поставок РСЗО из США с 20 мая - после встречи министров обороны на базе "Рамштайн". В Офисе президента неоднократно призывали США передать ракеты MLRS для военной деблокады Черного моря. Глава МИД Кулеба также заявлял, что Украине не хватает оружия для крупнейшей битвы за Донбасс.

Вместо американских РСЗО Дания собирается передать Украине противокорабельные ракеты "Гарпун". Однако в США заявили, что эти ракеты не помогут разблокировать черноморские порты.

Тем временем война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.