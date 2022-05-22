Глава Офиса президента Андрей Ермак и его советник Михаил Подоляк синхронно призвали США поставить Украине ракетную систему MLRS. Подоляк обозначил, что это оружие поможет Украине деблокировать Черное море и восстановить работу портов.

"Украине нужно больше тяжелых вооружений. Нам нужно получить высокоточные ракеты, дроны, системы ПВО/ПРО и боеприпасы. Мы все еще ждем MLRS. Украина благодарна за ленд-лиз. Нам нужно оружие. Без ограничений", - написал Ермак у себя в телеграм-канале.

А Подоляк призвал предоставить Украине это оружие для деблокирования Черного моря и последующего вывоза зерна из украинских портов.

Он уверен, что договориться с Россией не получится, а без поставок продовольствия из Украины могут оказаться под угрозой голода 1,6 млрд человек.

"Торговаться со страной, взявшей в заложники сотни миллионов людей? У нас есть лучшая идея: мир должен договориться о передаче Украине MLRS-систем и другого необходимого оружия для деблокирования Черного моря. Дальше мы все сделаем сами", - написал Подоляк в Twitter.

Отметим, что система MLRS (Multiple Launch Rocket System) - это американская пусковая установка для тактических ракет. В зависимости от версии дальность стрельбы может достигать 70 км. Она универсальна, используется в качестве РСЗО и установки для запуска тактических ракет. Также в 1980-х годах прорабатывалась возможность запуска с неё крылатых ракет AGM-137 TSSAM. Разработана фирмой Lockheed Martin Missiles and Fire Control. Принята на вооружение сухопутных войск США в 1983 году. Смонтирована на гусеничной базе.

Ранее и президент Владимир Зеленский не исключил, что черноморские порты будут разблокированы военным путем.

А сенатор-республиканец Митч Макконнелл заявил, что США помогут Киеву снять морскую блокаду и нужные средства входят в пакет военной помощи.

Война в Украине длится уже 88-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 87-го дня войны. Вчера из "Азовстали" вышел последний украинский военный, и российскую осаду Мариуполя можно считать официально законченной.

Главный фронт сейчас - Северодонецк. В обеих сводках Генштаба о нем почти ничего не говорится. Но губернатор Сергей Гайдай сообщил две важные новости. Первая - что бои уже второй день идут на окраинах Северодонецка. Вторая - что россияне подорвали Павлоградский мост между Северодонецком и Лисичанском. Генштаб резюмирует, что враг пытается выйти на административные границы Луганской области.

Также 21 мая прозвучало несколько важных заявлений о будущих поставках оружия с Запада - это разговор о том, на что потратят шесть миллиардов долларов, предусмотренных США для прямого военного снабжения Украины.

Тем временем в Офисе президента прогнозируют, что война вступает в ее кровавую фазу.

В этот же день Зеленский заявил, что будет считать победой, если удастся вернуться к линии разграничения на 24 февраля.

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Олеся Медведева в своем блоге разбиралась, почему в Украине все чаще бунтуют бойцы ТРО, которых отправляют на передовую.