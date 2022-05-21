Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что Черноморские порты будут разблокированы военным путем. Об этом он сказал на совместном с премьер-министром Португалии Антониу Коштой брифинге в Киеве 21 мая.

"22 миллионов тонн зерна сегодня заблокировано, а россияне еще постоянно воруют и куда-то его вывозят... Надо разблокировать эти пути, потому что в мире будет кризис. Разблокировать можно разными путями. Один из путей - военный. Поэтому мы с такими запросами относительно соответствующего оружия обращаемся к партнерам", - заявил президент на пресс-конференции в Киеве.

Ранее мы писали, что сенатор-республиканец Митч Макконнелл, который недавно побывал в Киеве, заявил, что США помогут Киеву снять морскую блокаду. По его словам, это заложено в новый пакет военной помощи на 40 миллиардов, который Сенат утвердил позавчера. То есть, в новом пакете помощи могут быть противокорабельные средства поражения, которые помогут снять блокаду военным путем.

"Страна" подробно разбиралась в том, как в мире собираются снимать морскую блокаду с Украины и чем ответит Россия в этой статье.