Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли прокомментировал поставки ракет "Гарпун" Украине. По его словам, они не помогут разблокировать порты.

Об этом Милли заявил на совместном брифинге с главой Пентагона Ллойдом Остином, который прошел после второй встречи Контактной группы по обороне Украины.

Милли тоже принимал участие в этой встрече, на которой присутствовали военные министры стран - союзников Украины. На ней обсуждали, какое оружие поставлять Украине.

На встрече было озвучено решение Дании передать Киеву антикорабельные ракеты, способные поражать цели на 200-300 километров. Из чего многие СМИ сделали вывод, что Украина сможет нанести удары по российскому флоту и разблокировать свои порты.

Однако Марк Милли заявил, что на данном этапе ракеты "Гарпун" не смогут поспособствовать возобновлению коммерческих перевозок. То есть деблокады не произойдет.

При этом, по мнению генерала, ракеты помогут не допустить высадки морского десанта в Одессе.

Ракеты "Гарпун" производятся на предприятиях американской корпорации Boeing и существуют в четырех вариантах: авиационного, корабельного, берегового базирования и для запуска с подводных лодок. Скорее всего, Украине передадут ракеты берегового базирования.

Ракеты типа "Гарпун" способны атаковать цели скрытно, на сверхмалой высоте от 2 до 5 метров. Это высокоточная управляемая ракета, оснащенная головкой самонаведения.

По оценке западных специалистов, для уничтожения такого корабля, как эсминец, необходимо попадание в него двух ракет "Гарпун". Для корабля меньшего размера достаточно и одного попадания.

Как писала "Страна", на днях СМИ писали о планах США передать Украине противокорабельные ракеты "Гарпун".

Мы также приводили заявление Остина о передаче Данией Украине ракет "Гарпун".