Над Кировоградской областью украинская ПВО сбила российскую ракету
Над селом Анновка Новоукраинского района украинская ПВО сбила российскую ракету. Об этом сообщил губернатор Кировоградской области Андрей Райкович.
По его словам, ракета рухнула на открытой местности, погибших и травмированных нет.
Скриншот: Telegram/Андрій Райкович/ Кіровоградська ОДА (ОВА)
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Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.
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