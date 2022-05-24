Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после встречи министров обороны 40 стран заявил, что Киеву по-прежнему не хватает оружия, особенно в свете битвы за Донбасс.

"Слишком рано делать вывод о том, что Украина уже имеет все необходимое вооружение. Наступление России на Донбассе - это беспощадная битва, крупнейшая на европейской земле со времен Второй мировой войны", - написал он в Twitter.

Он призвал партнеров ускорить поставки вооружения и боеприпасов, особенно РСЗО, дальнобойной артиллерии, БТР.

Скриншот: Twitter/Dmytro Kuleba

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на этой встрече должен был решиться вопрос о передаче Украине реактивных систем залпового огня, которые бьют дальше, чем российские. Это позволило бы пойти в контрнаступление. Но пока таких сигналов от иностранных партнеров не поступало.

Ранее "Страна" писала, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и его правительство блокирует поставки Украине боевых машин пехоты Marder. В то время как концерн Rheinmetall готов предоставить около сотни таких бронемашин, его заявка до сих пор не рассмотрена немецкими властями.

Война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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