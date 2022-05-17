Евросоюз не допустит, чтобы у Украины закончились оружие и военная техника в критический момент военных действий на Донбассе.

Об этом заявил верховный представитель сообщества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по обороне.

"Сейчас война находится на критическом этапе. Мы не можем позволить, чтобы военная техника и вооружения Украины закончились", - сказал дипломат.

Он добавил, что страны ЕС имеют достаточно ресурсов, чтобы продолжать снабжать оружием Украину без перебоев с неизменной интенсивностью.

"У ЕС достаточно ресурсов, чтобы поставки военной техники и оружия продолжались без перебоев на прежнем уровне столько, сколько нужно", - заявил Боррель.

Он напомнил, что в понедельник главы МИД ЕС одобрили выделение еще €500 млн из Европейского фонда мира на поставки оружия Украине, доведя общую сумму выделенных на эти цели средств до €2 млрд.

Боррель подчеркнул, что этим европейские усилия по восполнению военных потерь Украины в технике не ограничиваются.

"Сверх этого надо также учитывать двусторонние поставки, которые осуществляют страны ЕС. Я не готов назвать их суммарный объем, но он очень велик", - сказал Боррель.

Также он сообщил, что миссия гражданских советников ЕС вернулась в Киев для поддержки организации контроля границ и расследования военных преступлений.

"Наша миссия советников сегодня вернулась в Киев. Она поможет украинским властям посредством гражданской деятельности в вопросах контроля границ и расследования военных преступлений", - добавил он.

Ранее Боррель говорил о дефиците продовольствия в мире, который связан прежде всего с военными действиями в Украине.

Война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.

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