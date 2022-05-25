Цель Украины - как можно быстрее закончить эту войну. Однако, существуют моменты, в которых Киев никогда не пойдет на компромисс.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Daily Sabah.

"Есть элементы, по которым мы никогда не пойдем на компромисс. Даже если полмира нападет на нас и заставит нас пойти на уступки, мы этого не сделаем",- заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, украинское правительство никогда не пойдет на уступки в вопросах:

территориальной целостности Украины;

присутствие вражеских войск в нашей стране: российские оккупанты должны полностью покинуть территорию Украины;

независимость: Украина будет самостоятельно определять свою внешнюю политику без вмешательства России.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что лишь Киев будет решать, когда закончится война с Россией.

Война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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