Украина попросила Саудовскую Аравию помочь решить проблему с нехваткой топлива. Также Киев рассчитывает, что королевство сможет поспособствовать разблокировке экспорта продуктов из Украины в арабские и африканские страны.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил по итогам встречи с коллегой из Саудовской Аравии принцем Фейсалом бин Фархан аль-Саудом

"Украина и Саудовская Аравия – друзья и партнеры. Сосредоточились на способах разблокировки экспорта продуктов питания из Украины в арабские и африканские страны. Королевство может сыграть важную роль. Я также попросил Саудовскую Аравию помочь нам решить наш топливный кризис", - написал Кулеба в Twitter.

Напомним, ранее мы разбирались, что происходит с топливом в Украине после отмены госрегулирования.

Также мы сообщали, что Британия хочет отправить в Черное море корабли, чтобы предоставить защитный коридор судам с украинским зерном.

Война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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