Великобритания ведет переговоры с союзниками об отправке военных кораблей в Черное море для защиты грузовых судов, перевозящих украинское зерно.

Об этом пишет британская газета Times.

"Коалиция желающих" (coalition of the willing) будет стремиться прорвать российскую блокаду за несколько недель, предоставив "защитный коридор" из Одессы через Босфор.

Издание сообщает, что такой коридор обсуждался вчера на встрече министра иностранных дел Литвы Ландсбергиса и главой МИД Британии Лиз Трасс. В коалицию могут войти некоторые страны НАТО и другие государства, зависящие от зерна.

Предполагается, что Египет, сильно пострадавший от нехватки пшеницы, может захотеть принять участие, пишет газета.

Отметим, что все это может состояться только с одобрения Турции, контролирующей Босфор. А также при условии готовности НАТО воевать с российским флотом.

Напомним, министр агрополитики считает, что мир столкнется с кризисом из-за нехватки зерна уже через пару месяцев.

Вместе с тем, сегодня глава Одесской ОВА сообщил, что РФ разворачивает на северо-западе Крыма ЗРК С-400, чтобы усилить морскую блокаду портов Одессы.

"Страна" разбиралась, как в мире собираются снимать морскую блокаду с Украины.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

