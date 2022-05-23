Министр аграрной политики Николай Сольский заявил, что уже в середине июля мир начнет ощущать продовольственный кризис. Ведь Россия продолжает блокировать порты Черного моря и не дает экспортировать украинское зерно. А ему в мире в таких количествах альтернативы нет.

Об этом сообщает Сольский сказал в интервью "Голосу Америки".

"Мы не вывезли еще 5 млн тонн пшеницы, которые планировали вывести. Точно планировали вывезти, как минимум, 10-15 млн тонн пшеницы этого урожая. Мы не сможем засеять в том объеме, в котором хотели на следующий год", - сказал он.

По его словам, это почувствуют все рынки, так как сейчас у них есть запасы заранее закупленного продовольствия, но все рассчитывают на новый урожай. Министр убежден, ровно через два месяца все увидят, что зерна из Украины нет и альтернативы в мире особой не будет.

"Это как с нефтью - невозможно резко, за месяц, нарастить объемы. Например, все северное полушарие уже прошло посевную. Американский и канадский фермеры уже засеяли все кукурузой, соей и чем-то другим. Они не будут переориентироваться на август на другие культуры", - добавил Сольский.

Министр прогнозирует, что из-за поднятия цен на зерно все страны мира поймут, что платят за эту войну, как бы далеко от украинской границы они не находились.

Напомним, что сейчас трудности с экспортом зерна возникли из-за того, что Россия блокирует черноморские порты, из которых и уходила основная масса продовольствия. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что блокада может быть снята военным путем.

Вместе с тем, Россия ворует украинское зерно с временно оккупированных территорий. По данным украинских властей, РФ вывезла уже 1200 тонн зерна только с территории механизированного зернохранилища в Запорожской области. Зерно также воруют с Херсонской области.