Спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук сообщил, что Россия разворачивает на северо-западе Крыма зенитно-ракетные комплексы С-400.

Об этом он сказал в видеообращении, обнародованном в его Telegram-канале.

По мнению Братчука, это делается с целью усиления морской блокады одесских портов. Также в Черном море продолжается маневрирование кораблей российского флота, в том числе с ракетным вооружением.

Вчера Братчук заявлял, что к Одессе идет вооруженный "Калибрами" фрегат "Адмирал Макаров".

Также мы писали, что датские ракеты "Гарпун" не помогут разблокировать черноморские порты, по мнению США.

"Страна" ранее разбиралась, как в мире собираются снимать морскую блокаду с Украины.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.