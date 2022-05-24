РФ разворачивает на северо-западе Крыма ЗРК С-400, чтобы усилить морскую блокаду портов Одессы
Спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук сообщил, что Россия разворачивает на северо-западе Крыма зенитно-ракетные комплексы С-400.
Об этом он сказал в видеообращении, обнародованном в его Telegram-канале.
По мнению Братчука, это делается с целью усиления морской блокады одесских портов. Также в Черном море продолжается маневрирование кораблей российского флота, в том числе с ракетным вооружением.
Вчера Братчук заявлял, что к Одессе идет вооруженный "Калибрами" фрегат "Адмирал Макаров".
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