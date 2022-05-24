Интеграция Украины и Западных Балкан сделает ЕС более сильным и процветающим. Несправедливо привязывать предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС к прогрессу в интеграции Западных Балкан.

Так ответил спикер МИД Олег Николенко у себя в Facebook на заявление премьера Нидерландов, который не считает, что Украина в ближайшее время не может стать кандидатом на вступление в ЕС.

"Мы полностью поддерживаем европейскую интеграцию стран Западных Балкан, но каждая страна заслуживает индивидуального подхода, основанного на ее собственных добродетелях. Предоставление статуса кандидата для Украины и стран Западных Балкан не противоречит друг другу. Напротив, это должен быть комплементарный процесс", - отметил он.

В МИД добавили, что "Украина защищает европейские ценности, мир и безопасность Европы ценой жизней своих граждан":

"Мы слышим много слов поддержки и восхищения мужеством украинцев, заверения в принадлежности к одной европейской семье. Настал момент истины: ЕС должен продемонстрировать солидарность с Украиной не только на словах, но и на деле", - заявил Николенко.

По его словам, в интересах Европы искать решения, а не отговорки.

Ранее мы писали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал понять, что Германия препятствует получению Украиной статуса члена кандидата в Евросоюз.

Как писала "Страна", глава МИД Германии заявила, что короткого пути к членству Украины в ЕС быть не может, а во Франции считают, что процесс вступления Украины в Евросоюз может занять 15-20 лет.

Тем временем война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.