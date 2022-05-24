Советник главы Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк заявил, что в кулуарах на международном экономическом форуме в Давосе представители Запада дают понять, что хотят прекращения огня и договорённостей с Кремлем, чтобы возобновить бизнес с Россией.

Об этом сообщил Подоляк в своем Twitter-аккаунте.

"В кулуарах на международном экономическом форуме в Давосе говорят не пришло ли время перемирия, договоров с Кремлем и возвращения к бизнесу с Россией. Новый вирус слепоты? Украина не разменивает свой суверенитет на то, чтобы кто-то набил свой кошелек. Кратчайший путь к окончанию войны - оружие, деньги, эмбарго", - написал он.

Напомним, в понедельник Зеленский выступил онлайн на Давосском форуме. Он призвал иностранные компании, которые покинули рынок РФ, работать в Украине.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

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