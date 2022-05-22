Сегодня стартует Всемирный экономический Давосский форум. Это будет первая встреча мировых лидеров с момента начала пандемии.

Главной темой для обсуждения является полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину, отмечают швейцарские СМИ.

В день открытия конференции президент Украины Владимир Зеленский выступит с речью по видеосвязи.

В составе украинской делегации, которые лично посетят Давос-2022, ожидаются министр цифровой трансформации Михаил Федоров, мэр Киева Виталий Кличко, а также бизнесмен Виктор Пинчук. Также среди заявленных гостей есть экс-спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

Кроме этого, на встрече ВЭФ обсудят продолжающуюся пандемию COVID-19, геоэкономические потрясения, изменение климата на Земле и восстановление разрушенной инфраструктуры Украины.

Отметим, что впервые с конца 80-х встреча пройдет без представителей России.

Как мы писали ранее, площадку "Русский дом" (Russian house) в швейцарском Давосе переименуют в "дом российских преступлений" (Russian war crimes house). Там организуют выставку о войне в Украине.

Напомним, что в прошлом году Всемирный экономический форум в Давосе отменили из-за распространения "Омикрона".

Война в Украине длится уже 88-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 87-го дня войны. Вчера из "Азовстали" вышел последний украинский военный, и российскую осаду Мариуполя можно считать официально законченной.

Главный фронт сейчас - Северодонецк. В обеих сводках Генштаба о нем почти ничего не говорится. Но губернатор Сергей Гайдай сообщил две важные новости. Первая - что бои уже второй день идут на окраинах Северодонецка. Вторая - что россияне подорвали Павлоградский мост между Северодонецком и Лисичанском. Генштаб резюмирует, что враг пытается выйти на административные границы Луганской области.

Также 21 мая прозвучало несколько важных заявлений о будущих поставках оружия с Запада - это разговор о том, на что потратят шесть миллиардов долларов, предусмотренных США для прямого военного снабжения Украины.

Тем временем в Офисе президента прогнозируют, что война вступает в ее кровавую фазу.

В этот же день Зеленский заявил, что будет считать победой, если удастся вернуться к линии разграничения на 24 февраля.

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Олеся Медведева в своем блоге разбиралась, почему в Украине все чаще бунтуют бойцы ТРО, которых отправляют на передовую.