Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что риск конфликта между мировыми державами возрос.

Об этом он заявил в Военной академии США в Вест-Пойнте на церемонии вручения дипломов, передает Fox News.

Он отметил, что США больше не являются неоспоримой мировой державой и испытываются "российской агрессией", экономическим и военным ростом Китая, ядерными угрозами КНДР и нестабильностью из-за терроризма в Африке.

"Сейчас мы сталкиваемся с двумя глобальными державами: Китаем и Россией, каждая из которых обладает значительным военным потенциалом, и обе полностью намерены изменить нынешний порядок, основанный на правилах. Мир, в который вы направляетесь, потенциально может привести к серьезному международному конфликту между великими державами. И этот потенциал увеличивается, а не уменьшается", - сказал Милли выпускникам.

Также он указал на городской характер войны в Украине. По его мнению, именно такими и будут будущие поля сражение, которые будут "очень сложными и почти наверняка решающими в городских районах против неуловимых, неоднозначных врагов, которые сочетают терроризм и военные действия с обычными средствами — все это встроено в большие территории гражданского населения".

По словам Милли, в ближайшие десятилетия оружейная технология также сильно изменится, и этот сдвиг будет таким же радикальным, как переход от мушкета к винтовке, от винтовки к пулемету или от парусного спорта к паровым кораблям. И технологическое преимущество больше не будет автоматически в пользу Америки.

"Вы будете сражаться с роботизированными танками, кораблями и самолетами. Мы стали свидетелями революции в смертоносных и высокоточных боеприпасах. То, что когда-то было исключительной прерогативой вооруженных сил Соединенных Штатов, теперь доступно большинству национальных государств, у которых есть деньги, чтобы приобрести их", - сказал военачальник.

Искусственный интеллект "приводит к этому глубокому изменению, самому глубокому изменению в истории человечества", — сказал Милли.

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