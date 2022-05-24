Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает, что у Украины низкие шансы в ближайшее время стать кандидатом на вступление в Европейский союз. По мнению министра, ЕС может ограничиться тем, что назовет ее потенциальным кандидатом.

Об этом сообщает nltimes.nl.

Он заявил, что слишком многим странам ЕС не нравится идете предоставления статуса кандидата для Украины. Также по его мнению, такой быстрый процесс был бы несправедлив по отношению к странам Западных Балкан, которые намного дольше ждали предоставления аналогичного статуса.

"Одна из возможностей состоит в том, что Украина становится потенциальным кандидатом на вступление члены и ей сообщат, сколько шагов еще нужно сделать, чтобы получить этот статус. Так уже было с Боснией. Это также поможет гарантировать, что украинское правительство не будет демотивировано", - добавил Рютте.

Также сообщается, что несколько партий в нижней палате парламента Нидерландов призывают как можно быстрее дать Украине статус кандидата. Но премьер подчеркивает, что до российского вторжения Украина была "очень далеко" от статуса кандидата.

Ранее мы писали, что Украина заполнила опросник для ЕС и рассчитывает получить статус кандидата в июне, а стать членом Евросоюза - в 2024 году.

Однако не все страны ЕС считают, что Украина может войти в союз так быстро или считают, что Украина не может войти в состав ЕС вообще.

На фоне того, что от европейских лидеров начали звучать заявления о предоставлении Украине "альтернативы" статуса кандидата и создании каких-то новых образований, куда может войти Украина, не входя в ЕС, глава МИД Дмитрий Кулеба раскритиковал нерешительность Европы.