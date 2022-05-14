В МИД России предрекают распад Евросоюза в случае принятия Украины.

Об этом заявил замглавы ведомства Александр Грушко.

"Если ЕС реально одобрит процедуру начала оформления Украины в Евросоюз, это будет означать конец Евросоюза", - сказал Грушко.

Ранее зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что позиция РФ по поводу намерений Киева вступить в Евросоюз изменилась.

Напомним, что вступление в Евросоюз было согласовано на переговорах Киева и Москвы в Стамбуле как часть мирного договора.

Но с момента той встречи и событий в Буче риторика сторон ужесточилась, и они стали отходить от согласованных ранее позиций. В том числе, Украина больше не обсуждает своего нейтрального статуса и заявляет, что цель - военная победа над РФ.

Война в Украине продолжается уже 80-й день. "Страна" следит за происходящим 14 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 79-го дня войны. Ключевое — ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед. При этом украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова.

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