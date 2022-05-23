Ряд стран Запада блокируют предоставление Украине статуса кандидата в члены Европейского союза.

Об этом заявил глава бюро международной политики канцелярии польского президента Якуб Кумох.

"Предоставление Украине статуса кандидата, подчеркиваю, не принятие в Евросоюз, а только статус кандидата, ничего никому не стоит. Самые богатые страны Европы не имеют никаких поводов бояться Украины. Почему Польша Украины не боится, а должны бояться страны, которые значительно богаче Польши?" — сказал он.

По словам Кумоха, президент Польши Анджей Дуда на предстоящем экономическом форуме в Давосе будет добиваться предоставления украинской стороне статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Он добавил, что эта тема станет центральной "в различных кулуарных беседах".

"Мы — Польша, вся Центральная и Восточная Европа — считаем, что переломим сопротивление нескольких стран Запада, которое считаем безосновательным", — резюмировал Кумох.

Ранее госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон заявил о том, что процесс вступления Украины в Евросоюз может занять 15-20 лет.

Война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

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