Испания поддерживает стремление Украины стать членом Европейского союза и готова выступить за принятие страны в ЕС, если только Еврокомиссия в своем докладе не порекомендует обратное.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, сообщает Sky News.

В июне Европейская комиссия должна предоставить доклад, в котором вынесет вердикт, следует ли принять заявление Украины о предоставлении ей статуса кандидата в члены ЕС.

"Если отчет Европейской комиссии будет благоприятным, Испания поддержит стремление Украины стать кандидатом, и после этого главы государств и правительств встретятся, чтобы обсудить, как это может произойти", - сказал Альбарес.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала критерии, по которым будет определяться готовность Украины к членству в ЕС. Согласно им, сначала должна закончиться война, потом Украина должна восстановиться и провести демократические реформы.

Напомним, 9 мая Украина передала в ЕС заполненный опросник для получения статуса кандидата на вступление. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, Еврокомиссия оценит заявку Киева на получение статуса кандидата в ЕС к концу июня.