Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась о перспективе вступления Украины в ЕС. По ее словам, многое в этом вопросе зависит от самой Украины и того, как она реализует нужные реформы.

Об этом Урсула фон дер Ляйен заявила в эфире немецкого телеканала ZDF.

По ее словам, требуется некоторое время, прежде чем можно стать кандидатом на вступление, а процедура вступления в ЕС также очень сильно зависит от того, как ведут себя присоединяющиеся страны.

"Хотела бы подчеркнуть, что очень многое зависит от самой Украины - от того, как ей удастся восстановиться после окончания этой войны, в чём мы будем ей помогать, как она реализует реформы, как избавится от олигархов, как проведёт необходимые экономические преобразования", - заявила она.

Отметим, о том, что процесс вступления в ЕС требует достаточно длительного времени, в последние дни заявляют Германия и Франция. На что украинский МИД уже возмущенно отреагировал.

Напомним, что 9 мая Украина передала в ЕС заполненный опросник для получения статуса кандидата на вступление. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, Еврокомиссия оценит заявку Киева на получение статуса кандидата в ЕС к концу июня.

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