Европейский парламент поддержал отмену импортных пошлин на весь украинский экспорт в Евросоюз на год.

Об этом сообщила в Фейсбуке вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По ее словам, теперь в ЕС сроком на один год полностью отменят ввозную пошлину на промышленную продукцию, ввозную пошлину на фрукты и овощи, а также антидемпинговую пошлину и защитные меры по импорту стали.

Для вступления такого решения в силу следующим шагом должна стать его публикация в официальном журнале ЕС. После этого оно вступит в действие на следующий день, объяснила Стефанишина.

"Вопрос теперь только в том, как отправлять на экспорт продукцию в условиях заблокированных портов", - комментирует событие Телеграм-канал "Политика Страны".

О том, что Европейский Союз рассматривает возможность упразднения всех тарифов и квот на украинский экспорт, стало известно в конце апреля.

А незадолго до появления этой новости Британия отменила все пошлины на украинские товары.

Между тем США собираются предложить ЕС ввести пошлины на российскую нефть в качестве альтернативы эмбарго.