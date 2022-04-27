Европейский Союз вслед за Британией рассматривает возможность упразднения всех тарифов и квот на украинский экспорт. Это необходимо чтобы поддержать экономику Украины во время войны.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Предложение, как ожидается, будет включать временную отмену существующих тарифов и квот на сталь, промышленные товары и сельскохозяйственную продукцию, которые сейчас не подпадают под действие торгового соглашения ЕС с Украиной.

Отметим, что любое предложение должно быть согласовано со всеми 27 государствами-членами и Европейским парламентом, прежде чем оно вступит в силу.

Ранее мы писали, что МВФ прогнозирует падение экономики Украины в 2022 году на 35%, России - на 8,5%. "Страна" также приводила мнение экономического эксперта, который считает, что средняя зарплата в Украине может опуститься до уровня 150 долларов в месяц уже в ближайшее время из-за войны с Россией.

Также "Страна" рассказывала, что во время блокады Чёрного моря Украина собирается экспортировать зерно и металл через порты Балтики.