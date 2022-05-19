Глава МИД Дмитрий Кулеба раскритиковал Европу, заявив, что Украина не нуждается в "суррогатах статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине".

"Стратегическая неопределенность в отношении европейской перспективы Украины, практикуемая некоторыми столицами ЕС в последние годы, потерпела неудачу и должна прекратиться. Это только воодушевило Путина. Нам не нужны суррогаты статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине и задевают чувства украинцев", - написал Кулеба в Twitter.

Резкое высказывание Кулебы появилось на фоне ряда заявлений европейских политиков о том, что вступление в ЕС для Украины не является ближайшей перспективой и о том, что, возможно, Украине стоит предложить для начала членство в неком "европейском сообществе", а не в ЕС.

В частности сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Бундестаге заявил, что вступление Украины в ЕС - это длительный процесс, а оценка заявки Киева на получение статуса кандидата будет завершена к концу июня.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон также говорил о том, что путь в Евросоюз для Украины может занять десятилетия.

Напомним, Евросоюз получил от Киева все ответы на опросник. Сейчас Еврокомиссия готовит заключение по Украине.

Тем временем война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

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