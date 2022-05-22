Процесс вступления Украины в Евросоюз может занять 15-20 лет.

Об этом предупреждает госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон.

Бон призывает всех отдать себе в этом отчет и не строить беспочвенных иллюзий.

"Нужно быть честными… Если мы скажем, что Украина вступит в ЕС через 6 месяцев, год или 2 года, это будет неправдой. Вероятно, это займет 15 или 20 лет", - пояснил госсекретарь.

Ранее мы писали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал понять, что Германия препятствует получению Украиной статуса члена кандидата в Евросоюз.

Также "Страна" подробно рассказывала, что говорят в Европе о перспективах вступления Украины в ЕС.

Война в Украине длится уже 88-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 87-го дня войны. Вчера из "Азовстали" вышел последний украинский военный, и российскую осаду Мариуполя можно считать официально законченной.

Главный фронт сейчас - Северодонецк. В обеих сводках Генштаба о нем почти ничего не говорится. Но губернатор Сергей Гайдай сообщил две важные новости. Первая - что бои уже второй день идут на окраинах Северодонецка. Вторая - что россияне подорвали Павлоградский мост между Северодонецком и Лисичанском. Генштаб резюмирует, что враг пытается выйти на административные границы Луганской области.

Также 21 мая прозвучало несколько важных заявлений о будущих поставках оружия с Запада - это разговор о том, на что потратят шесть миллиардов долларов, предусмотренных США для прямого военного снабжения Украины.

Тем временем в Офисе президента прогнозируют, что война вступает в ее кровавую фазу.

В этот же день Зеленский заявил, что будет считать победой, если удастся вернуться к линии разграничения на 24 февраля.

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Олеся Медведева в своем блоге разбиралась, почему в Украине все чаще бунтуют бойцы ТРО, которых отправляют на передовую.