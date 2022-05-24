Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Евросоюзу не выгодно прямо сейчас отказываться от российской нефти. Об этом она сказала в беседе с телеканалом MSNBC.

По ее мнению, если Россия не сможет продать свою нефть в ЕС, она может перенаправить ее на мировой рынок и выручить там крупные суммы благодаря поднявшимся ценам.

В таком случае, полный и немедленный отказ Евросоюза от закупок российской нефти может сыграть Москве на руку и принести большие деньги.

"Всегда надо искать правильный баланс с тем, чтобы слишком сильно не навредить нашей экономике, потому что она - наш самый мощный инструмент в противостоянии российской агрессии", - сказала глава Еврокомиссии.

Напомним, вчера Bloomberg писал о том, что Евросоюз вряд ли одобрит запрет на российскую нефть на следующей неделе, поскольку Венгрия продолжает выступать против этой меры.

Война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.