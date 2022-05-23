Венгрия продолжает блокировать эмбарго на поставки российской нефти, и в Европе продолжают прикладывать усилия, чтобы переубедить ее в этом.

Об этом заявил замглавы ОП Игорь Жовква.

"Мы знаем, что и руководство ЕК и отдельные члены прилагают усилия чтобы убедить лидера венгерской республики не политизировать этот вопрос, отбросить любые амбиции и продемонстрировать единство, которым гордится Евросоюз", - заявил он.

Напомним, ранее Венгрия заявляла о том, что она может поддержать эмбарго на российскую нефть за инвестиции в их страну для переоборудования. Однако если раньше инвестиции оценивались в 750 млн евро, то сейчас они выросли до 18 миллиардов.

Немного позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт предложил Евросоюзу ввести эмбарго на морские поставки российской нефти взамен наземных, чтобы экономики стран сообщества продолжали нормально функционировать.

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Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

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