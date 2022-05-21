Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт предложил Евросоюзу ввести эмбарго на морские поставки российской нефти взамен наземных, чтобы экономики стран сообщества продолжали нормально функционировать.

Об этом глава МИД сказал в интервью телеканалу Fox News.

"Если Евросоюз... желает наказать Россию в вопросе нефти, то необходимо ввести эмбарго на морские поставки нефти, потому что они составляют наибольшую долю поставок российской нефти в Европу, в то время как трубопроводные поставки составляют меньшинство", - объяснил Сиярто.

По мнению министра, если страны Евросоюза примут решение сделать исключение в вопросе санкций для поставок по трубопроводам, то экономики стран сообщества "продолжат работать".

"Кроме того, тогда и ЕС достигнет своей цели", - подчеркнул глава венгерского МИД.

Ранее "Страна" сообщала о заявлении Венгрии, что она может поддержать эмбарго на российскую нефть за инвестиции в их страну для переоборудования. Однако если раньше инвестиции оценивались в 750 млн евро, то сейчас они выросли до 18 миллиардов.

Напомним, экс-президент Украины Пётр Порошенко предложил перекрыть транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Европу.