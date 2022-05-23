Евросоюз вряд ли одобрит запрет на российскую нефть на следующей неделе, поскольку Венгрия продолжает выступать против этой меры.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

"Хотя премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и заявил несколькими неделями ранее, что для заключения сделки по нефтяному эмбарго потребуется саммит европейских лидеров, сейчас его правительство дает понять, что любой прогресс по этому вопросу, скорее всего, наметится не раньше следующего месяца", – пишет Bloomberg.

Ранее мы сообщали, что в Офисе президента Украины заявили, что Венгрия продолжает блокировать эмбарго на поставки российской нефти, и в Европе продолжают прикладывать усилия, чтобы переубедить ее в этом.

Также "Страна" информировала, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела экстренные переговоры с премьер-министром Виктором Орбаном по поводу эмбарго Евросоюза на российскую нефть. "Мы добились прогресса, но необходима дальнейшая работа. Я созову венчурный фонд с региональными игроками для укрепления регионального сотрудничества в области нефтяной инфраструктуры", – сказала фон дер Ляйен.