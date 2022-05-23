В Германии считают, что Евросоюз может согласовать новый пакет санкций против России на следующей неделе.

Об этом заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает CNN.

"Я ожидаю, что все - в том числе и Венгрия - будут работать над поиском решения, а не говорить: "Хорошо, у нас есть исключение, и тогда мы отступим и будем развивать наше партнерство с Путиным", - сказал Хабек.

Одновременно он фактически подтвердил, что немецкие компании будут участвовать в схеме Путина по оплате газа в рублях.

На вопрос, будет ли Германия платить за российский газ в рублях, Хабек сказал, что немецкие компании будут платить за газ в евро, и если Россия затем решит обменять эти евро на рубли, это будет мерой "сохранения лица" для Путина.

Ранее мы писали, что в Европе продолжается убеждение Венгрии подписать нефтяное эмбарго против РФ.

Также "Страна" сообщала, что премьер Украины Денис Шмыгаль считает, что даже эмбарго ЕС на нефть и газ из РФ не остановит агрессию России.

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа не примет эмбарго на нефть, а санкции приведут к росту цен.