Анализируем ситуацию на 91-й день военного конфликта в Украине.

Ситуация на фронте 25 мая

Утром Генштаб сообщил несколько важных новостей.

В Харьковской области противник пытается выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере - как обстрелами, так и штурмом (в частности, атакуют село Терновое у границы с Россией).

На юге региона россияне наращивают силы и объемы ударов ближе к границе с Донецкой областью.

Обстрелы были в районе Долгенького, также состоялся штурм села Пасека на западном берегу Северского Донца. Вечером штаб сообщил, что был новый штурм Богордичного - это уже район Святогорска, к востоку от трассы Харьков-Ростов. Штурм, как заявляет Генштаб, украинцы отбили.

На севере Донецкой области ключевой пункт - город Лиман к востоку от Славянска. Вчера из разных источников сообщалось, что россияне и "ДНР" вошли в город и контролируют до половины его территории. Сегодня Генштаб подтвердил, что там идут бои, без других подробностей.

Российские телеграм-каналы показали фото из кварталов Лимана. Но идентифицировать, где именно они находятся, невозможно. Там же сообщается, что украинская армия контролирует район вокзала на южной оконечности города.

Все более тревожные известия поступают из Луганской области. Утром губернатор Гайдай сообщил, что обстрелы Северодонецка увеличиваются в геометрической прогрессии. Российские войска подошли на минометный выстрел, ведутся бои на окраинах города.

Вчера Арестович заявил, что Северодонецк может стать "вторым Мариуполем" - то есть, попасть в окружение. О том, что вокруг Северодонецка, а также Золотого назревают "котлы", сообщил сегодня и американский Институт изучения войны.

По Северодонецку ситуация в течение дня пришла к следующему. Находящийся там главред "Цензора" Юрий Бутусов сообщил, что российские войска вышли на трассу Бахмут-Лисичанск, перерезав ее в районе сел Нагорное и Белогоровка в Донецкой области (не путать с Белогоровкой, что около Северского Донца).

Паблики "ЛНР" пишут о том, что занята не сама Белогоровка, а местность рядом с ней.

Таким образом трасса, по которой осуществлялось основное снабжение группировки украинских войск в Северодонецке и Лисичанске, может быть перекрыта противником. Если он там закрепится, это будет означать оперативное окружение украинских войск в районе Северодонецка и Лисичанска, сообщил Бутусов.

Впрочем, окружение будет не полным, так как есть ещё один второстепенный путь - через город Северск Донецкой области. В районе которого россияне, по данным Генштаба ВСУ, готовятся к переправе через Северский Донец.

Также они могут попытаться перерезать трассу Лисичанск-Бахмут ближе собственно к Лисичанску - до развилки на Северск. Именно поэтому шли упорные бои за еще одну Белогоровку в этом районе.

Но ситуация тем не менее становится очень серьёзной.

Официально информацию Бутусова пока не подтверждают. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в комментарии "Стране" опроверг потерю трассы. "Если мы каждый день до сих пор занимаемся эвакуацией, значит, у нас есть возможности проезда", - сообщил "Стране" Гайдай. Также вечером об этом ничего не сказал Генштаб (но и не сказал обратного).

При этом дорога в любом случае остается под огневым контролем противника в районе Соледара, о чем говорилось еще вчера.

Также российские СМИ со ссылкой на "ЛНР" заявили сегодня, что Северодонецк полностью окружен. Пока других подтверждений этому не поступало.

Вторая опасная точка - к югу от Северодонецка, Золотое и Горское. "Институт изучения войны" сообщал, что они под угрозой окружения.

Сегодня "ЛНР" заявила, что взяла Тошковку к северу от Золотого и Горского (были снятые "народной милицией" видео оттуда).

Украинская сторона пока не подтверждает. Но если это так, то над ВСУ в Золотом и Горском действительно нависла угроза окружения - так как параллельно войска противника двигаются на север от Попасной, обходя эти два поселка с востока.

Есть новости и с других театров войны.

Пограничники Черниговской области Украины говорят, что россияне снова накапливают войска и технику у кордона. И опасаются нового вторжения РФ с северного направления, пишет The Washington Post.

"В любом случае мы готовимся к возможному повторению вторжения. Они атакуют наши позиции и города", - сказал заместитель командующего пограничными войсками области Александр Вадовский.

В последнее время с территории России действительно интенсивно стреляют по приграничным районам Черниговской и Сумской областей.

Сегодня в 3:40 утра, корректируя огонь с помощью дронов, противник бил из ствольной артиллерии и минометов калибра 120 мм по пограничной территории Новгород-Северского района. Кроме того, вчера пара вражеских самолетов дважды совершала пуски неуправляемыми ракетами в направлении Шосткинского район Сумской области.

На северо-востоке Николаевской области украинские военные столкнулись со специфической тактикой противника. Две российские бронемашины "Тигр" под прикрытием минометного огня пытался захватить наблюдательный пост в сторону Кривого Рога.

На атакующих была форма ВСУ. Атаку отбили, четырех нападавших убили, сообщает Оперативное командование "Юг". При этом не совсем понятна логика такой тактики: зачем россияне передвигались на российской же военной технике, если они хотели выдать себя за украинцев, надев форму ВСУ.

Удары по крупным города Украины

По сравнению с днем вчерашним, сегодня была очень высокая плотность ракетно-бомбовых ударов.

В Краматорске сегодня ночью был авиаудар. Российский снаряд, как заявляют власти, попал в недостроенную многоэтажку, разрушив два подъезда. Ударной волной повреждены окна в близлежащих домах, но, к счастью, обошлось без пострадавших.

Также в Донецкой области с утра под удар попал Покровск. Россияне били двумя ракетами. Известно о четырех раненых гражданских. Они были доставлены в больницу. Повреждены три инфраструктурных объекта.

В Луганской области круглосуточно под огнем Северодонецк.

"Постоянно прилетает на территорию химзавода "Азот", - сообщил глава ОВА Сергей Гайдай. Он заявил, что в убежищах завода укрываются гражданские.

За сутки в Северодонецке шесть убитых и восемь раненых жителей. "Все убитые и пострадавшие найдены на улице, это были одни из кратковременных выходов "подышать" - написал глава области и призвал не покидать укрытия.

Рано утром по Запорожью был нанесен удар четырьмя ракетами. Одну из них сбило ПВО. Три другие вызвали мощные взрывы. В результате были ранены четыре человека. Погибла женщина.

По сообщению секретаря горсовета Анатолия Куртева, ракеты попали в объекты в Шевченковском районе и в торговый центр в Александровском районе. Также было повреждено 60 домов.

В сети появилось видео из ТРЦ, который был поврежден ракетой. На нем - момент взрыва.

Пострадал крупный торговый центр "Аврора". В сети появились кадры разрушений.

Судя по всему били по Запорожью ракетами морского базирования. В минобороны РФ опубликовали видео запуска таких ракет.

В России утверждают, что сегодняшними ракетными ударами по Запорожью были "уничтожены производственные цеха" завода "Мотор сич", "выпускавшие двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины".

Также сегодня три ракеты ударили по предприятию в Кривом Роге. Какому - пока не сообщается.

Прогнозы на войну

Россия планирует наступать на Славянск и Краматорск со стороны Изюма после захвата Северодонецка и Лисичанска. Об этом заявил координатор группы "Информационное сопротивление" Костантин Машовец.



Он говорит, что россияне подтащили под Изюм тактическую группу 45-й артиллерийской бригады- 2 единицы 203-мм орудия большой мощности 2С7 "Пион" и 2 самоходных 240-мм миномёта 2С4 "Тюльпан".

Также во время перегона между Бурлуком и Шиповатым заметили батарею ТРК "Точка-У".

Наращивание группировки ракетных войск и артиллерии может говорить о переходе к активным действиям по направлению на Славянск - Краматорск со стороны Изюма, к которым Россия перейдет на следующем этапе, после "решения вопроса Северодонецка и Лисичанска", считает Машовец.

А в оперативном командовании "Юг" считают, что российские войска не отказались от планов захватить и Одессу.

"Корабельные группировки врага усиливаются, перевозят грузы, пробуют обустроить определенные позиции, в том числе и на острове Змеиный. В Крыму разворачивают дополнительные дивизионы противовоздушной обороны, поскольку враг уже отдает себе отчет, что поражение его кораблей - это не химера, это абсолютно возможно. Потому они пытаются также и защищаться", - заявила руководитель пресс-центра командования "Юг" Наталья Гуменюк.

При этом она добавила, что силы обороны юга "готовят определенные сюрпризы для врагов". Не исключено, что говорится это по поводу антикорабельных ракет "Гарпун", которые поступят в Украину. Напомним, они могут бить на расстояние до 300 километров. То есть, добивать фактически до Севастополя. Таким образом ВСУ рассчитывают "отогнать" российский флот от украинских берегов и, как минимум исключить вероятность десанта и вернуть контроль над островом Змеиный. А как максимум - разблокировать порты.

Вчера Арестович на фоне тяжелых новостей с Донбасса решил выдать оптимистический прогноз относительно будущего развития событий.

Он назвал наступление россиян на востоке "призрачным тактическим успехом".

По его словам, "россияне сейчас на Донбассе выбивают все свои кадровые резервы, которых у них не будет, когда украинская армия перейдет в наступление после прибытия на фронт поставок по ленд-лизу".

"Через месяц, через два они останутся с чевекашниками, резервом, добровольцами и люмпен-пролетариатом. Это не боевые кадры и профессиональные войска. Качество резко упадет, это уже не вполне даже будет армия. Они ради призрачного тактического успеха готовы выпалить кадровый резерв", - говорит советник главы ОП.

По его словам, "когда мы пойдем в наступление, неважно, это будет в июле или августе, у них останутся срочники".

"И все это аукнется через несколько месяцев, когда Украина будет снова брать Северодонецк и Попасную", – обещает Арестович.

Такие прогнозы уже вызвали неоднозначную реакцию в соцсетях, где пародируют "оптимизм" Арестовича.

Ну а если серьезно, то через три месяца после начала войны расклад сил остается примерно понятным.

Россия не проводила мобилизацию и воют сравнительно немногочисленной армией. Украинские войска превосходят российскую армию в численности, но россияне имеют превосходство в воздухе и в огневой мощи. Используя эти факторы противник сейчас пытается активно продвигаться вперед, выполнив задачу по выходу на границы Луганской и Донецкой областей до того, как поставки западного орудия могут уменьшить (или нивелировать) превосходство РФ в воздухе и в огневой мощи. Украинская же армия рассчитывает до этого момента выдержать удар, измотать силы противника и затем, получив достаточно оружия от Запада перейти в контранаступление.

Вопрос, правда, в том, сможет (и захочет) ли Запад поставить орудие в объемах и качестве, которые реально изменят расклад на фронте (поставка даже пары сотен гаубиц М777 сильно не на что не повлияет) и сможет ли ВСУ увеличить или хотя бы удержать свое численное преимущество, учитывая немалые потери и угрозу окружения крупных группировок войск на Донбассе.

Что с переговорами?

Судя по политическим заявлениям и действиям, переговоры задвинуты далеко на потом.

Зеленский сегодня выступил на Украинском завтраке в Давосе. Он заявил, что дипломатический путь окончания войны возможен только после отвода российских войск на позиции до вторжения. При этом Украина претендует на возвращение и ранее отторгнутых у нее территорий. На что, понятно, Россия может согласиться лишь после полного военного поражения, чего пока не происходит.

После выставления всех этих условий, Зеленский сообщил, что со стороны России желания вести переговоры нет. Единственный позитив - переговоры о разблокировке "Азовстали" (где сдались в плен более двух тысяч украинских военных).

По его словам, российская армия во много раз превосходит украинскую по оружию (видимо, намекая, что этот разрыв поставками с Запада не ликвидирован).

В России прокомментировали слова Зеленского. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко сказал, что заявление вернуться к переговорам только после отвода российских войск "нельзя назвать конструктивным".

Еще одним маркером нежелания вести переговоры на таких условиях являются слова Руденко о том, что Россия будет рассматривать возможности обмена пленными с Украиной, только после того как сдавшиеся украинские военные будут осуждены. То есть пройдут "показательные процессы", о которых уже заявляет "ДНР". Понятно, что в условиях конструктивных переговоров на такие шаги бы вряд ли кто-то шел.

Одновременно Россия приняла закон, которым отменила верхнюю планку возрастных ограничений у контрактников. Как "Страна" уже рассказывала, сейчас российская армия в Украине пополняется, в основном, за счет контрактников, которым обещают платить до 300 тысяч рублей в месяц.

Нотки конструктива зато прозвучали относительно морской блокады Украины. МИД России сегодня заявил, что Москва готова предоставить гуманитарные коридоры доя разблокировки украинских портов. Условия Москва выставляет два: Киев должен разминировать акваторию, а Запад - ослабить или снять торговые санкции с РФ.

"Решение продовольственной проблемы требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые транзакции", - заявил замглавы МИД Руденко.

Предположительно, пока ни на то, ни на другое согласия не последует. Разминировать Черное море ввиду опасности высадки российского десанта в Одессе вряд ли кто-то станет. А снятие западных санкций может последовать только после окончания войны в Украине в целом, да и то, не на российских условиях. По крайней мере, на данном этапе западная позиция такова.

Впрочем, она может измениться, если ситуация с продуктами в мире станет критической, на что, видимо, и рассчитывает Москва.

А к этому все идет. Британская разведка полагает, что Украина не сможет заменить морские поставки зерна наземными. "В результате значительные запасы украинского зерна остаются на складах и не могут быть экспортированы", - сообщает ведомство.

Аграрные эксперты ООН говорят, что мировых запасов пшеницы осталось примерно на 10 недель.

Тем временем, Киев в очередной раз обрушился с критикой на западных политиков, которые призывают искать компромисс для окончания войны в Украине.

"Пророссийские лоббисты в Европе начинают понемногу поднимать голову. Еще вчера на информационной повестке было исключительно нефтяное эмбарго и российские военные преступления. Сегодня определенными политическими устами нам предлагается новая адженда: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территорий ради мира. Чего только не предложишь, чтобы обезопасить свою комфортную ленту в соцсетях от плохих новостей и возобновить бизнес с Россией. "Мы же хотим вернуть старый, довоенный образ жизни. Соглашайтесь на какие-то компромиссы" – в некоторых западных глазах можно прочесть буквально следующее", - пишет Подоляк.

И говорит, что Украина такие вещи вообще не готова обсуждать.

"Это четкая красная линия. Любой намек на это со стороны любого партнера будет получать принципиальную реакцию. Не может быть и речи о замораживании конфликта", - говорит Подоляк.

Но при этом на Западе тему компромисса повторяют вновь и вновь. Сегодня агентство Рейтера со ссылкой на источники говорит, что на встрече представителей ЕС 20 мая представителей Италии предложил внести в проект резолюции пункт о том, что целью ЕС является приближение мирных переговоров Украины и России и немедленное прекращение огня. Большинство это не поддержало (за выступили Венгрия и Кипр), но то, что тема о компромиссах всплывает постоянно - весьма симптоматично.

Оружие для Украины

Решение вопроса как портов, так и шире - судьбы Украины в этой войне во многом, как писалось выше, зависит от поставок западных вооружений.

Сегодня стало известно, что Литва готовит новый пакет помощи, куда войдут бронетранспортеры, грузовики и внедорожники (20 бронетранспортеров М113, 10 военных грузовиков и 10 внедорожников для разминирования).

Чехия уже передала Украине эскадрилью вертолетов Ми-24 советской разработки. Их количество не сообщается. В Праге отметили, что могут отправить Украине больше вертолетов, если союзники заменят переданную советскую технику на современную.

Также Чехия и Словакия разрешили украинским военным переправлять боевую технику для ремонта через свою границу. Таким образом они стали стали опорной базой для Украины по ремонту трофейной и поврежденной техники.

Но Украина нуждается в том, чего Запад как раз пока не дает.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Давосе заявил, что без получения американских реактивных систем залпового огня Украина не сможет освободить Херсон, а ситуация на Донбассе еще больше ухудшится.

"Если мы не получим реактивные системы залпового огня как можно скорее, ситуация на Донбассе станет еще хуже, чем она есть сейчас. Я не хочу, чтобы у всех было ощущение, что все более или менее хорошо с войной. Ситуация на Донбассе является чрезвычайно плохой. Некоторые деревни уже не существуют физически, поскольку они в руинах. Если мы не получим реактивные системы залпового огня, мы не сможем освободить Херсон", - сказал Кулеба.

Оставить россиян в Херсоне недопустимо, т.к., по словам Кулебы, "они будут иметь стратегическую позицию создавать угрозу центральной Украине, но также юго-западной Украине в направлении Одессы, и они продолжат воровать наше зерно".

Просьбы американских РСЗО звучат от украинских властей уже несколько дней. В США, как рассказывала американская пресса, опасаются предоставлять Украине такие системы, поскольку они смогут наносить серьезные удары по территории России. Что вызовет эскалацию конфликта. На недавней встрече военных министров НАТО передачу Киеву ракетно-залповых систем так и не согласовали.

Впрочем, не исключено, что ситуация может измениться в будущем.

Ситуация на подконтрольных России территориях

Сегодня много информации шло из занятых Россией городов.

Минобороны России выпустило заявление, что порт Мариуполя "начал работать в обычном режиме". Вчера россияне говорили, что закончили его разминирование и готовы предоставить гуманитарный коридор для выхода судов.

Сегодня они сообщили, что из порта уже смогли выйти пять иностранных судов. А назначенный РФ "мэр" города анонсировал, что в ближайшие дни из порта Мариуполя выйдет первый корабль с металлопродукцией, который уйдет в Ростов-на-Дону. Ранее украинские власти заявляли, что в порту хранится много металлопроката украинских компаний и обвиняли россиян, что тех хотят его присвоить.

Вторая важная новость - Путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей. Интересно, что в его тексте не указаны отдельные районы этих регионов (Запорожская область захвачена не вся), а целиком области.

Также указ распространяется на захваченные территории Донбасса, поскольку они включаются в состав "ДНР" и "ЛНР", которые также упоминаются в документе. Причем жители этих территорий смогут получать российские паспорта без необходимости получать "паспорт ДНР".

Россияне заявляют, что по этой схеме от момента подачи заявки и до получения паспорта будет проводить 3 месяца.

Несложно предугадать, что после паспортизации может произойти аннексия этих территорий.

К слову, назначенный Россией представитель запорожской "администрации" Владимир Рогов заявил сегодня, что планов создавать "народную республику" нет, речь пойдет сразу о включении в состав РФ. "Нам не нужны серые зоны, не нужна Запорожская народная республика. Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет", - сказал Рогов.

В Украине путинский указ назвали "юридически ничтожным".

"Указ президента России юридически ничтожен и не будет иметь правовых последствий. Это решение не повлияет на принадлежность жителей временно захваченных Россией территорий к гражданству Украины", - заявили в МИД.