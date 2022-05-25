В результате обстрела Запорожья утром 25 мая три ракеты попали в объекты в Шевченковском районе города и в торговый центр в Александровском. Также повреждено 60 домов.

Об этом в Telegram-канале сообщил секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев.

Кроме того, по его данным, число раненых возросло с трех до четырех человек. В результате ракетного удара погибла женщина.

Ранее мы писали о том, что в Минобороны РФ утверждают, что в результате удара по Запорожью уничтожили цеха завода "Мотор Сич".

Война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.