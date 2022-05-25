В Минобороны РФ заявили, что сегодняшними ракетными ударами по Запорожью "были уничтожены производственные цеха" завода "Мотор Сич", "выпускавшие двигатели для боевой авиации Воздушных Сил Украины". Об этом пишут российские СМИ.

В то же время телеграм-каналы публикуют видео ракетного удара по Запорожью, снятое в одном из ТРЦ города. На нем можно увидеть, что пострадало обычное кафе.

Напомним, по Запорожью сегодня утром было выпущено четыре ракеты, одну из них сбило ПВО. Украинские власти не сообщают, куда именно попали ракеты.

Погиб, по предварительным данным, 1 человек, еще трое получили ранения. Только в частном секторе города повреждены 62 дома.

Война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.