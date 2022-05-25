Утром в среду, 25 мая, российские войска выпустили 4 крылатые ракеты по Запорожью. Об этом сообщает Запорожская ОВА.

Одну из ракет сбила ПВО. Обстрел города, по данным областной военной администрации, произошел в 05:13.

Сообщается, что на данный момент обследуется пострадавшая территория, на месте происшествия работают соответствующие службы.

Война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях вчерашнего дня.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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