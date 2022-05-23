В Запорожской области россияне опять перекрыли движение автотранспорта между оккупированной и подконтрольной территориями. Люди из захваченных Мелитополя и Энергодара не могут попасть в Запорожье.

Об этом сообщает местная администрация.

На российском блокпосте в Васильевке не пропускают любой автомобильный транспорт. Там уже образовалось пробка из более 400 машин.

Со стороны Запорожья также ожидают проезда машины, в том числе с гуманитарной помощью.

Ранее в Запорожской ОВА рассказали о покушении на назначенного РФ "мэра" Энергодара. Андрей Шевчик был ранен в результате взрыва, произошедшего в подъезде дома, где проживает его мать.

Война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о том, как и почему меняется позиция Запада по войне в Украине.