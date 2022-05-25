По данным гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, на захваченной Россией Запорожской АЭС хранятся 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана.

Такие данные приводит журналист Wall Street Journal Лоуренс Норман на своей странице в Twitter.

В связи с этим МАГАТЭ хочет быть уверенным, что запасы не пропали.

Обогащенный уран и плутоний потенциально могут быть использованы в качестве сырья для производства ядерного оружия.

Ранее мы писали о том, в "Укрэнерго" заявили, что Россия не может использовать электроэнергию с Запорожской АЭС.

Война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.