В "Укрэнерго" заявили, что Россия не может использовать электроэнергию с Запорожской АЭС, потому что станция находится под контролем украинских специалистов. Хотя она и находится в захваченном Энергодаре.

Так в "Укрэнерго" прокомментировали заявление вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, что Запорожская АЭС "будет работать на Россию", но готова поставлять электроэнергию и Украине, если она "будет за неё платить".

В украинской компании заявили, что ЗАЭС находится в украинской сети, под контролем украинских специалистов, а энергосистема Украины сейчас не имеет физических связей с энергосистемой России.

"Поэтому поставки электроэнергии с украинских электростанций в Россию пока физически невозможны", – заявляет компания.

"Укрэнерго считает, что цель заявления Хуснуллина – дестабилизировать активные переговоры с ЕС по открытию экспорта электроэнергии из Украины", - заявляет Укрэнерго.

Отметим, что Запорожская АЭС находится в оккупированном россиянами Энергодаре.

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