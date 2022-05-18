В Запорожской области руководитель одного из подразделений местных спасателей наладил канал поставок и продажи оружия из мест, где идут активные боевые действия.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной прокуратуры в Telegram-канале.

Сотрудника ГСЧС задержали во время продажи противотанкового гранатомета за семь тысяч долларов. Кроме этого оружия изъяли еще два автомата Калашникова и патроны к ним.

Ранее сообщалось, что прокуратура обнаружила на Днепропетровщине предприятие, которое изготавливало продукцию для армии России.

Также сообщалось, что под Львовом разоблачили поставку контрабанды под видом гуманитарной помощи.

Кроме того, мы писали о поимке украинца, который наладил схему переправки за границу военнообязанных.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

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