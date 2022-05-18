Оружие и боеприпасы изъяли. Фото: t.me/zap_gp_gov_ua

В Запорожской области руководитель одного из подразделений местных спасателей наладил канал поставок и продажи оружия из мест, где идут активные боевые действия.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной прокуратуры в Telegram-канале.

Сотрудника ГСЧС задержали во время продажи противотанкового гранатомета за семь тысяч долларов. Кроме этого оружия изъяли еще два автомата Калашникова и патроны к ним.

В Запорожской области разоблачили канал сбыта огнестрельного оружия, задержан сотрудник ГСЧС

В Запорожской области разоблачили канал сбыта огнестрельного оружия, задержан сотрудник ГСЧС

Ранее сообщалось, что прокуратура обнаружила на Днепропетровщине предприятие, которое изготавливало продукцию для армии России.

Также сообщалось, что под Львовом разоблачили поставку контрабанды под видом гуманитарной помощи.

Кроме того, мы писали о поимке украинца, который наладил схему переправки за границу военнообязанных.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

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