Госбюро расследований подозревает замдиректора Чернобыльской АЭС в дезертирстве и помощи россиянам в захвате атомной электростанции. Об этом сообщает официальный сайт Государственного бюро расследований Украины.

Его задержали еще в марте, обвиняя в том, что он самовольно покинул место службы в условиях военного положения и скрывался на территории Закарпатской области.

Однако в ходе следствия работники ГБР также проверяют возможную причастность чиновника к проведению подрывной деятельности против Украины – в частности, способствовал ли он военным России в захвате ЧАЭС в конце февраля.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве полицейские задержали двух айтишников из Донецкой области. Им объявили о подозрении в осуществлении коллаборационной деятельности. За это злоумышленникам грозит по пять лет тюрьмы.

Также мы рассказывали, что городского главу Бурыни Виктора Ладуху, что в Сумской области, обвиняют в коллаборационизме. По мнению прокуратуры, чиновники сотрудничали с РФ во время временной оккупации Сумской области.