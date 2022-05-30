Депутат горсовета в одном из городов Буковины вместе с мужем пыталась продать Volkswagen, переданный для армии. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

Прокуратура подозревает депутата одного из городских советов Черновицкого района и ее мужа в хищении гуманитарной помощи.

По информации следствия, чиновница и ее муж были председателем и членом благотворительной организации. Воспользовавшись положением, они пытались продать за 4500 долларов США ввезенный в качестве гуманитарной помощи в Украину Volkswagen LT28, который предназначался армии.

Фото: Черновицкая областная прокуратура

Досудебное расследование по уголовному производству по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины проводит Нацполиция в Черновицкой области по оперативному сопровождению УСС в Черновицкой области ДСР НП Украины. Сейчас Решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

Ранее "Страна" писала, что в Полтаве СБУ провела обыски в горсовете и у мэра Мамая, которого подозревают в разворовывании гуманитарки.

Также мы рассказывали, что во Львовской области СБУ задержала президента Международного Инвестиционного Офиса, бывшего главу Управления инвестиционной политики Львовской ОГА Романа Матиса и главного редактора издания Mind.UA Евгения Шпитко по подозрению в хищении гуманитарной помощи.