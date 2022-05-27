В Одессе подозревают члена территориальной обороны в хищениях. По мнению правоохранителей, он распродал военную аммуницию на 700 тысяч гривен. Об этом сообщили в полиции области.

39-летний мужчина безвозмездно получал из центров на нужды армии дроны, квадрокоптеры, компоненты бронежилеты, наколенники, карематы, медицинские и другие принадлежности, но дальше военное имущество шло на продажу.

"В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что в течение трех месяцев противоправной деятельности фигурант выручил на гуманитарке более 700 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

Теперь его будут судить за присвоение гуманитарных грузов в особо крупном размере во время военного положения. Ему грозит от 5 до 7 лет с конфискацией.

Фото: Національна поліція Одеської області

Ранее "Страна" писала, что в Полтаве СБУ провела обыски в горсовете и у мэра Мамая, которого подозревают в разворовывании гуманитарки.

Также мы рассказывали, что во Львовской области СБУ задержала президента Международного Инвестиционного Офиса, бывшего главу Управления инвестиционной политики Львовской ОГА Романа Матиса и главного редактора издания Mind.UA Евгения Шпитко по подозрению в хищении гуманитарной помощи.