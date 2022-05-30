Трасса Бахмут-Лисичанск контролируется ВСУ, но находится под обстрелами РФ. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

"Ее важность в двух аспектах - эвакуация жителей, подвоз продуктов в соседнюю область, и также это важная трасса для вооруженных сил. Когда противник не может захватить трассу, то просто ее обстреливает. В целом, ситуация в области сложная, обстрелы не прекращаются, но успехов у противника нет, он находится на своих позициях", - говорит Кириленко.

Наиболее сложной ситуация в Авдеевке, Торецке, Лиманском направлении, Бахмуте и Соледаре.

Накануне губернатор Луганской ОВА заявил, что российскую армию оттеснили от "дороги жизни" Лисичанск-Бахмут в Луганской области.

Война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

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